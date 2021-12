INCASSO IN BENEFICIENZA PER GLI 80 ANNI DELLA RICCITELLI IN CONCERTO

Per gli 80 anni dalla morte di Primo Riccitelli, di cui la Società omonima porta orgogliosamente il nome, la Riccitelli presenta una serata speciale dedicata al musicista abruzzese: “Soirée Riccitelli. La musica al tempo di Primo Riccitelli”, martedì 14 dicembre a Teramo, Sala Polifunzionale della Provincia ore 21.

In scena, per la parte musicale, Alba Riccioni mezzosoprano, Federica Di Rocco soprano, Ingyeom Kim tenore accompagnati al pianoforte da Piergiorgio Del Nunzio. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di Giacinto Palmarini come voce recitante, drammaturgia e regia Silvio Araclio.

Ingresso € 5,00, per abbonati alla Stagione dei Concerti € 3,00

E’ intenzione di questa Società utilizzare l’incasso dell’evento a scopi benefici.

Biglietteria online su CiaoTiockets e sede della Riccitelli in Corso Cerulli 59

Obbligo di Green Pass rafforzato per l’ingresso