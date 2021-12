MASTERCHEF / BURRITO FATALE PER LA TERAMANA FOODBLOGGER, ESCLUSA ALLE PROVE DI ABILITÀ

Non ce l’ha fatta, la teramana Claudia Di Francesco a passare le prove di abilità dell’undicesima edizione di Masterchef. La giovane appassionata di cucina, meglio nota come Clo Foodblogger sul canale dei blog di Giallozafferano, aveva infatti passato le prime selezioni, arrivando alle prove di abilità per ottenere il grembiule con il nome e l’ingresso tra i 20 finalisti. Purtroppo, le è stato fatale un burrito. La presentazione di Claudia è stata giudicata un po’ deludente dai tre giudici (Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli) perché gli ingredienti non comunicavano tra di loro e la salsa restava tutta all’esterno. Quindi, per lei il percorso a Masterchef si è chiuso. La teramana era arrivata al giudizio dei giudici insieme al concorrente Polone, che invece è entrato tra i finalisti.