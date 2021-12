DUE SERATE CON LA DANZA D’AUTORE AL COMUNALE

Martedì 28 dicembre e giovedì 30 dicembre al Teatro Comunale di Teramo è di scena il balletto, due appuntamenti con la danza d’autore a cura di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo.

Il primo evento “VISIONI DI DANZA A TEATRO”, martedì 28 dicembre a partire dalle ore 16.30, vede impegnati sul palco artisti di radice abruzzese che condurranno lo sguardo, il corpo e la percezione dello spettatore in un viaggio tra reale e virtuale. Un’esperienza corporea e sensoriale che consentirà al pubblico di esplorare la realtà con nuove prospettive ed indagare la propria sfera emotiva. Basti/Caimmi & Hugo Sanchez, Maria Elena Curzi, Nicola Simone Cisternino & Sarà Sguotti, Red, Anouscka Brodacz & Andrea Micaroni proporranno i loro universi dove l’individuo s’incontra in un possibile rituale collettivo.

A chiudere il cartellone degli spettacoli dedicati al mondo della danza, giovedì 30 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Comunale di Teramo “FIGLI DI UN DIO UBRIACO”, la nuova coproduzione di Balletto Civile, Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Teatro Piemonte Europa e con il sostegno del MIC, curata da Michela Lucenti.

11 attori-danzatori di età compresa tra i 9 e 76 anni esprimeranno il movimento dei corpi e interpreteranno gli antieroi delle periferie del mondo. Il progetto, ispirato da uno scritto dello storico dell’arte Tommaso Montanari, è una riflessione attuale e disincantata sulla società che muove dalle arti barocche.

Teatro, danza contemporanea e musica antica caratterizzano una performance che ha visto la danzatrice e coreografa Michela Lucenti trionfare ai premi Ubu con il riconoscimento Ivo Chiesa 2021 per la coreografia. L’evento organizzato da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo in sinergia con il Comune di Teramo, si realizza nell’ambito dell’iniziativa ‘Natale Teramano’, grazie al contributo di Fondazione Tercas, Camera di Commercio, BIM, Sciami Pavs, Provincia di Teramo, Te.Am. e Mo.Te.

I biglietti sono disponibili online sul circuito Vivaticket.it e al botteghino del Teatro Comunale di Teramo.

A causa dell’emergenza epidemiologica in atto, a tutela degli spettatori e come previsto dal dispositivo governativo, per accedere alla sala è necessario il green pass rafforzato e indossare la mascherina Ffp2, sono esenti dall’obbligo di green pass i minori di 12 anni.