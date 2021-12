LA RICCITELLI SALUTA IL 2021 CON IL GOSPEL

La Riccitelli chiude con un concerto Gospel un anno pieno di musica e di eventi nonostante il Covid e sempre nel pieno rispetto delle norme di contenimento da pandemia. Dopo il grande successo del concerto di Fiorella Mannoia e Danilo Rea e l’omaggio al Natale con il Xmas Trio di Arturo Valiante, appuntamento il 31 dicembre con “Sherrita Duran Gospel Show”, AulaMagna del Conservatorio Statale diMusica Gaetano Braga alle ore 16.00

Immancabile e intramontabile, l’omaggio alla musica gospel propone la bellissima voce di Sherrita Duran e il suo gruppo, uno spettacolo ormai affermato che ogni anno nel periodo natalizio tocca le città più importanti d’Italia. La voce calda e inconfondibile di Sherrita verrà accompagnata da due coriste, Alice Maya Pigliucci e Paola Leslie e dal pianista Aldo Bulgheroni. Un’armonia da brivido tra Gospel Tradizionale e quello Pop, per poi concludere con l’omaggio alla tradizione del Natale.

La voce di Sherrita stupisce e rapisce l’ascoltatore, al punto che il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz l’ha definita “un soprano acrobatico, una forza della natura capace di unire il bel canto alla musica black’’. Nata e cresciuta a Fresno, in California, si trasferisce molto presto a Los Angeles dove nel 1992 si laurea in Opera Lirica, Musica e Arti Vocali presso l’Università South California. Già giovanissima si esibisce sui palcoscenici più prestigiosi degli Stati Uniti e del Canada, gira l’Europa in tournée con The Albert McNeil Jubilee Singers. Sin dagli esordi della sua carriera, Sherrita si misura con un repertorio vastissimo: dalla lirica al pop, dal gospel al jazz, dalla musica Soul alla musica dance e hip- hop, dal rhythm and blues al musical. Dopo un paio d’anni in tournée con vari ensemble musicali, decide di dedicarsi completamente alla lirica e ai musical e si trasferisce a New York, dove rimarrà per nove anni. Prosegue il suo percorso artistico in Italia, allacciando nuove collaborazioni professionali: come vocalist di Adriano Celentano, Gianni Morandi, Mauro Ermanno Giovanardi, il Maestro Fio Zanotti, DJ Molella con il rapper Mondo Marcio. Dal dicembre 2010 è vocal coach e solista dell’Italian Gospel Choir, formato da professionisti e diretto da importanti maestri tra i quali Peppe Vessicchio, Fio Zanotti e Fabio Perversi.

Un appuntamento da non perdere e un tributo alla musica sacra afroamericana ancora in pieno clima natalizio per il divertimento di tutti, grandi e piccini.

Obbligo di Green Pass rafforzato per l’ingresso