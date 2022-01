LA "IENA" FILIPPO ROMA INAUGURA LA RASSEGNA CULTURALE "PAROLE IN CIRCOLO"

Si terrà martedì prossimo, 4 Gennaio, al Kursaal di Giulianova, il primo incontro della rassegna culturale "Parole in circolo", ideata e organizzata dall’ associazione “Forum Artis”, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Vincenzo Bindi”, con il patrocinio del Comune e dell' Assessorato alla Cultura.

Ad inaugurare il calendario di incontri annuale, sarà lo storico inviato de “Le Iene” Filippo Roma, autore del suo primo romanzo “Boomerang”, edito da Salani. Con tanta ironia e una scrittura ritmica e densa di accadimenti, Roma si scopre vero narratore di storie, intrecciando le vite di Leo, bulimico di libri che sogna di diventare uno scrittore, Barbara, che si fa linfa e veleno per la costruzione del suo primo romanzo, e infine Elena, la donna che gli svelerà la forza dell’amore. Ma Leo, Barbara ed Elena hanno un segreto da nascondere e forse da farsi perdonare, fino al momento finale in cui il boomerang colpirà ognuno dei tre protagonisti nel modo più inaspettato.

A dialogare con l’autore sarà la giornalista Alessandra Angelucci, curatrice della rassegna. «Desideriamo coinvolgere un vasto pubblico - spiega- in momenti di incontro con scrittori e professionisti di alto valore culturale. Spingere ad appassionarsi non soltanto alle opere letterarie proposte, ma anche alle storie personali che gli ospiti andranno a raccontare. Riflettere, sorridere, emozionarsi: questi sono i principali obiettivi». L’evento si terrà nel rispetto dei protocolli anti-contagio Covid19. È consigliata la prenotazione allo 085.8021308