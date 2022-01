TV, SPETTACOLI E UN TOUR, È COMINCIATO L’ANNO DELLA …VOLPI

Anche se nell’orizzonte astrologico cinese, questo 2022 sarà l’anno della Tigre, noi siamo convinti che nell’orizzonte dello spettacolo abruzzese sarà, invece, l’anno della… Volpi. Di Angelica Volpi, la talentuosa cantautrice teramana, in assoluto una della più belle voci del panorama musicale, che ha già lasciato un segno a cavallo dell’appena passata fine d’anno. In molti, infatti, hanno avuto modo di riconoscerla nei numerosi passaggi nei tg nazionali, mentre in compagnia di Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, augurava buon Natale dalla riuscita tre giorni del “Babbo Natale Day’s” inventato dall’instancabile Claudio Marastoni e svoltosi in piazza Salotto a Pescara. In un tripudio di bellezza, Angelica Volpi ha vestito di emozione la colonna sonora di un evento che, pur tra le mille difficoltà della pandemia, ha riscosso un grandissimo successo. Con la sua voce inconfondibile, Angelica Volpi ha accompagnato l’evento, anche regalando momenti di condivisa gioia ai bambini (ASCOLTALA QUI) che l’hanno applaudita prima di mettersi in fila per avere una foto con la splendida artista in look natalizio. Ma l’anno della Volpi, non poteva non cominciare in musica. L’artista teramana è stata infatti la punta di diamante di un esclusivo resort a cinque stelle, che ha ospitato un Capodanno vip, con alcuni tra i più bei nomi dello spettacolo e dell’imprenditoria italiana. Anche la cena stellata che ha salutato la fine del 2021 e l’arrivo del 2022, è stata scandita dall’alternarsi dei piatti e delle canzoni di Angelica (ASCOLTALA QUI), che hanno creato un’atmosfera di magia ed emozione. E adesso? Adesso subito in sala prove, a preparare il tour estivo che vedrà la cantautrice teramana sul palco di uno spettacolo tutto dedicato all’amore, un viaggio emozionale ed emozionante tra le più belle pagine musicali dedicate al sentimento che “move il sole e l’altre stelle”.