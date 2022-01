MUSICA / L'ABRUZZO SI PREPARA AD ACCOGLIERE CLAUDIO BAGLIONI, DUE CONCERTI EMOZIONANTI

Confermate le due tappe abruzzesi per il nuovo tour di Claudio Baglioni, che sarà il 12 febbraio a Pescara al Massimo e il 17 marzo ad Avezzano al Teatro dei Marsi. Un concerto che si preannuncia essere un tour unico e universale con protagonista uno dei più apprezzati cantautori italiani che proprio qui sancisce ancora una volta il suo incredibile sodalizio con la musica. Nel pieno di una carriera straordinaria. Il “Dodici Note Solo” di Baglioni, sarà quindi l’occasione unica per vecchi e nuovi fan di tornare ad assaporare tutto il romanticismo e i racconti di vita racchiusi nei più storici brani di repertorio dell’artista. Durante i concerti in programma, Baglioni sarà accompagnato dal suo iconico timbro vocale e dalla melodia di un pianoforte e altri strumenti che lo guideranno tra le composizioni più preziose della sua discografia che, proprio in queste serate, si fanno protagoniste di un affascinante racconto di musica, suoni e parole. a tournèe invernale “Dodici Note Solo” di Claudio Baglioni, segna anche il ritorno del grande cantautore dal vivo. È, come dice l’artista in un comunicato ufficiale, “Un punto di inizio, un importante segnale di ripartenza, per tornare ad ascoltare, vivere e respirare l’emozione di un concerto”. “Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia, significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme”.