UNA TERAMANA A SANREMO A PORTARE MUSICOTERAPIA AL FESTIVAL

La Dott.ssa Nancy Fazzini e il Dott. Luciano di Gennaro nella “La Casa del Festival’’ e con loro, per la prima volta nella storia del festival di Sanremo, si parlerà di Musicoterapia.

Casa Sanremo quest’anno festeggerà un compleanno importante: 15 anni di illustri ospiti, grandi progetti e nuovi format.

S’inserisce in questo contesto, come partner tecnico investito direttamente da Russolillo, Presidente di Consorzio Gruppo Eventi, Sanit Mind Abruzzo e farà parlare di musicoterapia.

Il taglio del nastro dell’Edizione 2022 è previsto per domenica 30 gennaio, alle ore 18:00.

In questo longevo rapporto, in questo lavoro condiviso fianco a fianco con la Tv di Stato, trova la sua collocazione Sanit Mind Abruzzo che porterà la Musicoterapia al festival di Sanremo 2022 con uno spazio dedicato all’interno di Casa Sanremo in Clubhouse. Molti i vip che interverranno e che usufruiranno dei trattamenti, 4 al giorno direttamente coordinati da Consorzio Gruppo Eventi. Ad aprire lo studio, Veronica Maya e con lei molti altri vip presenti nella kermesse del festival, che ricordiamo esclusiva poiché quest’anno a porte chiuse. Solo coloro direttamente investiti da Consorzio Gruppo Eventi, potranno essere parte di Sanremo 2022.

L’obiettivo è quello promuovere, durante tutta la settimana del festival le metodologie e le possibilità terapeutiche offerte dalla Musicoterapia, e le sue innumerevoli le possibilità terapeutiche. Ci sarà disponibilità di poter approcciare, in forma dimostrativa, tecniche innovative come il “letto armonico” ed il “metodo Tomatis*” che sono utilizzate dai professionisti per trattare specifici disturbi( come ADHD, Depressione, Disturbi del neurosviluppo, demenza, ansia, stress e molti altri) e raggiungere un benessere psicofisico tramite percorsi mirati.

L’area dedicata sarà adoperata per mostrare lo strumentario classico utilizzato idealmente durante i trattamenti e vi sarà la possibilità di interfacciarsi direttamente con gli Psicologi - Musicoterapeuti già presenti presso Asl Teramo da anni - dipartimento di psichiatria, grazie alla lungimiranza del Dott. Serroni Dirigente Medico, per un consulto diretto.

Sanit Mind Abruzzo è operativa sul territorio abruzzese e raggiunge il Festival della canzone italiana per portare un concetto di musica nuovo, una musica come terapia rivolta a tutti, con particolare attenzione alle prospettive sanitarie e sociali.

Il tutto sarà in diretta e differita radiofonica e televisiva le cui riprese saranno curate da Daniele Liberato ormai freelance di molti dei grandi eventi musicali sul territorio, Franco De Angelis, Paola Chiaramonte speaker di pregio e Sergio marrone dj. I partner tecnici Hair Factory Parrucchieri, Morena Pastificio, Della Noce Pianoforti e Opere Sonore di Fabio Ognibeni.

