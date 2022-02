ECCO LA MINI STAGIONE DI PROSA DELL'ACS: CON CINQUE SPETTACOLI: PREVENDITA DA DOMANI CON IL PROGETTO COMUNITA' DAL VIVO

ACS Abruzzo Circuito Spettacolo intende promuovere il progetto “Comunità dal vivo” che si realizza nell’unione delle realtà associative ed istituzionali che operano fattivamente sul territorio per costituire un momento di confronto e crescita per la città confermando nel Teatro non più solo una struttura architettonica ma l’ideale luogo d’incontro e confronto per una pianificazione condivisa e per la rinascita della collettività attraverso i linguaggi delle arti e dello spettacolo dal vivo al fine di rinsaldare l’unità e la coesione dei gruppi sociali, con particolare attenzione al terzo settore ed alle nuove generazioni di pubblico.

Ecco il cartellone della stagione 2022 ed il Curriculum Board Artistico della direzione ACS.

Campagna abbonamento

Inizio vendite: 22 febbraio 2022

Fine vendite abbonamento: 16 marzo 2022

Canali di vendita:

Botteghino del Teatro Comunale di Teramo, ogni giovedì dalle 10 alle 12 e ogni venerdì dalle 17 alle 19;

Biglietteria telefonica al 3292750919 dal Lun. al Ven. dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00;

On-line su vivaticket.come acsabruzzomolise.org;

Costi abbonamento:

Platea I settore: 100€ / 80€*

Platea II settore: 80€ / 60€*

Galleria I settore: 60€ / 40€* / 20€**

Galleria II settore: 40€ / 30€* / 20€**

* riduzione: over65, under 30, Insegnanti

** riduzione: under 18