UN BRANO DI PAOLO DI SABATINO INSERITO NELL'ALBUM DI IVA ZANICCHI

Periodo intenso e ricco di soddisfazioni per il pianista e compositore teramano Paolo Di

Sabatino.

Una sua canzone, PER UN ISTANTE (testo di Giacomo Giacomini) è stata registrata e inserita

nel suo album GARGANA da Iva Zanicchi, una delle più grandi interpreti della canzone

italiana. Di Sabatino ha curato anche l'arrangiamento orchestrale e la produzione artistica

del suo brano, avvalendosi della collaborazione di Luca Colombo (chitarra), Marco Siniscalco

(basso) e Glauco Di Sabatino (batteria).

In questi giorni è anche uscito il singolo VENTIVENTI, cantato da FABIO CONCATO.

Il brano, arrangiato e suonato da Di Sabatino (con Fabrizio Bosso alla tromba, Matteo

Grandoni al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria) è stato composto da Tiziano Jannacci e

Sal Di Martino, e fa parte di un vinile di prossima uscita (per Incipit/Egea) dal titolo

“CANZONI PER L'IMMENZO JANNACCI”.

Il cugino Tiziano ha messo insieme diversi artisti per questo omaggio a Enzo, che oltre al

disco (nel quale troviamo Di Sabatino ancora in veste di pianista e arrangiatore anche con

Rosàlia De Souza) vedrà la produzione di un docufilm.

A marzo uscirà Inspirada, il nuovo disco di Rosalia De Souza, di cui è autore di musiche e

arrangiamenti.

In questo 2022 vedrà la luce anche Giochi d’Acqua, disco strumentale realizzato con la

violoncellista Giovanna Famular.