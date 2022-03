MUSICA / FUORI PROGRAMMA ECCEZIONALE PER LA RICCITELLI: DANIEL OREN CON LA “SINFONICA” PER UN EVENTO UNICO

Continua la passerella dei nomi internazionali per la Riccitelli. E’ quello di Daniel Oren, bacchetta tra le più famose al mondo, protagonista del nuovo appuntamento, fuori-programma, della stagione concertistica della Riccitelli, sabato 26 dicembre alle 21.00 al Teatro Comunale di Teramo. Oren dirigerà la Sinfonica Abruzzese in un concerto davvero unico anche per la bellezza del programma. Partecipazione d’eccezione, quella della talentuosa violoncellista Erica Piccotti che sarà la protagonista del Concerto in la minore per violoncello e orchestra op. 129 di Schumann, cui seguirà l’esecuzione della Sinfonia n. 5 in do minore op. di Beethoven, anche detta Sinfonia del Destino, brano considerato uno spartiacque di tutta la storia della musica, universalmente noto per il suo vigoroso incipit che ricorda, appunto, il destino che bussa alla porta, presente anche in moltissime opere cinematografiche. Due pagine celeberrime della storia della musica, per un concerto incredibile nato dalla collaborazione fra Istituzione Sinfonica Abruzzese e Società della Musica e del Teatro "Primo Riccitelli".

Afferma Daniel Oren: “Sono molto felice di fare musica con questa orchestra che ho già incontrato lo scorso ottobre quando abbiamo lavorato insieme per la Traviata al Marrucino. E’ un’orchestra piena di energia e di gioia di fare musica, è una bellissima realtà di questo territorio di cui essere fieri. Penso che soprattutto in questo momento così difficile con la pandemia e la guerra, la musica possa aiutarci a capirci meglio, a essere migliori. La musica che suoniamo in questa occasione, quella dei grandi maestri, è sublime, arriva al cuore della gente, è quello che speriamo di riuscire a fare. La nostra missione è portare la musica in tutto il mondo”.

Non ha bisogno di presentazioni Daniel Oren, direttore d’orchestra israeliano, di casa sui palcoscenici più importanti del mondo (fra gli altri l'Opéra Bastille di Parigi, la Staatsoper di Vienna, il Covent Garden di Londra, il Metropolitan di New York, il Teatro Colón di Buenos Aires e il Teatro dell'Opera di Tokyo) e regolarmente ospite delle maggiori orchestre europee e statunitensi; attivo in Italia dal 1979 è, da oltre vent'anni, protagonista di spicco del festival areniano di Verona.

“Daniel Oren è uno dei più grandi direttori viventi ed è con noi per dirigere due capolavori del sinfonismo di tutti i tempi. Non ci sono parole per descrivere la gioia che proviamo nel lavorare con un musicista che ci trasmette tradizione e storia” commentaEttore Pellegrino, direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese.

“Siamo felici di questa collaborazione con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese – ha dichiarato la presidente della Riccitelli Alessandra Striglioni ne’ Tori – Dalle collaborazioni nascono progetti bellissimi e importanti come questo concerto e Teramo potrà godere della presenza e del talento di artisti unici come Daniel Oren. Una serata molto attesa e, di sicuro, di grande impatto emotivo e artistico”

Biglietti online suI-ticket e botteghino del Comunale dalle 19.00.

Biglietti ridotti per gli abbonati alla Stagione dei concerti della Riccitelli, acquistabili al botteghino del Comunale.

Obbligo di Green pass rafforzato e di mascherina FFP2 durante il concerto