ROSETO DA VIVERE, ECCO TUTTI GLI EVENTI DELL'ESTATE 2022

Mostre, spettacoli teatrali, enogastronomia, festival, concerti e sport, un cartellone work in progress aperto anche agli eventi che non sono ancora stati programmati. Manifestazioni di altissimo spessore, che saranno gestite anche insieme alle realtà associative territoriali. L’obbiettivo è quello di trasformare il comune costiero in grande contenitore di eventi in grado di attrarre turisti e non solo. Rispetto al recente passato il calendario abbandona la forma cartacea per il digitale, questo consente di avere un programma dinamico, in continuo aggiornamento, consultabile in qualsiasi momento e dovunque tramite con un click tramite il sito, i canali istituzionali (portale del Comune e Visit Roseto) ed i social e un apposito Qr Code, vera e propria novità. “Roseto 2022 da vivere” proporrà, da aprile a ottobre, eventi, manifestazioni, kermesse di varia natura, sport, cultura, musica, spettacoli, food, per tutte le età, ma soprattutto che interesseranno tutto il territorio rosetano, frazioni comprese.

Si tratta di un calendario ricchissimo di manifestazioni, grandi e piccole, che come pezzettini di un puzzle compongono una storia bellissima, quella di un territorio, il nostro, che si mette il vestito buono e punta ad accogliere al meglio cittadini, turisti e villeggianti” dichiara il Sindaco Mario Nugnes. “Presentiamo il calendario con largo anticipo rispetto agli anni passati, come avevamo promesso in campagna elettorale, ma puntiamo in futuro, grazie alla destagionalizzazione degli eventi, a farlo sempre prima. Questo importante strumento di promozione del nostro territorio è il frutto di un lavoro di squadra, un gruppo unito e coeso, guidato dall’ottimo lavoro fatto dall’Assessore Mastrilli e della Consigliera D’Elpidio”.