DOMANI SERA A TERAMO IL RECITAL PIANISTICO DI YING LI PER LA RICCITELLI

Nuovo appuntamento della Stagione dei Concerti della Riccitelli, domenica 15 maggio, alle ore 18.30 nella Sala Polifunzionale della Provincia, con il recital pianistico di Ying Li. Giovanissimo e folgorante talento, è vincitrice della prima edizione del Premio Internazionale “Antonio Mormone” nonchè lo “Young Concert Artist Auditions” a New York.

Ha iniziato lo studio del pianoforte a cinque anni in Cina e a quattordici si si è trasferita a Philadelphia per studiare con Jonathan Biss e Seymour Lipkin al Curtis Institute of Music, dove si è diplomata nel 2019.

Nel giugno 2021 ha conseguito il Master of Music alla Julliard di New York dove ha studiato con Robert McDonald.

In qualità di solista, Ying ha suonato con la Philadelpia Orchestra, New Jersey Symphony, St. Petersburg Chamber Philharmonic, NWD Philharmonie, Orchestra Accademia Teatro alla Scala, Longwood Symphony.

Appassionata camerista è invitata da numerosi festival internazionali quali il Ravinia Festival, La Jolla Music Society, Great Lakes a Detroit, Norfolk Festival, Brevard Music e al Festival di Verbier.

Ha suonato al Teatro alla Scala, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Sala Santa Cecilia al Parco della Musica a Roma, Verizon Hall a Philadelphia, Kaufman Music Center a New York, Harris Concert Hall a Memphis, New World Center a Miami, Chicago Cultural Center, ACT Concert Hall in Giappone.

Il suo primo album uscirà nei prossimi mesi per Universal.

Tra gli impegni futuri, il debutto al Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, i recital alla Carnegie Hall di New York e Konzerthaus di Berlino, concerti con l’Orchestra da Camera di Mantova, Buffalo Philharmonic, Dortmunder Philharmoniker e Stuttgarter Philharmoniker.

In programma, Suite op. 14 e la Sonata sz 80 di Bela Bartok, Ramble on the last Love duet di Strauss/Grainger, Studi op. 7 di Stravinskij, Danzas Argentinas op. 2 di Ginastera.

Biglietti online su CiaoTickets e botteghino dalle ore 18.00.

Obbligo di mascherina FFP2 durante il concerto.