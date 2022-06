ARISA IN CONCERTO A TERAMO, IN PIAZZA MARTIRI, IL 14 LUGLIO

Sarà Arisa una delle star dell’estate teramana. La cantante lucana, infatti, sarà a Teramo in piazza Martiri il 14 luglio. Arisa porterà a Teramo il suo ultimo spettacolo “Ero Romantica-Little Summer tour", organizzato da International Music and Arts, che la porterà a cantare sui palchi di tutta la Penisola accompagnata da Giuseppe (Gioni) Barbera al pianoforte e nella maggior parte delle date anche da Jason Rooney alla consolle. Il tour prenderà il via il 14 giugno ad Orta Nova (FG) e quella teramana non sarà l’unica data abruzzese, visto che un mese dopo, il 19 agosto, sarà a Montesilvano nel Teatro al Mare.