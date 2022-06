ABRUZZO DAL VIVO NON SI FARA': IL GOVERNO CANCELLA I FONDI

Non ci sarranno i grandi concerti di Abruzzo dal Vivo quest'anno. Sono finiti i fondi del Governo e per questo motivo, la Regione non ha pubblicato l'atteso bando auspicato dal Comune di Teramo e dal comune di Crognaleto che ne era capofila. Motivo? La misura non è prevista dal Governo (Mibact) e così, dopo cinque anni di eventi di alto profilo, con concerti indimenticabili come: Bollani, Einaudi, Nannini, Senese, De Gregori, Tempera, Haber, Servillo, solo per citarne alcuni, il Governo ha detto stop a fondi che andavano nei comuni del cratere sismico e che portavano sul territorio: dai 400 ai 750 mila euro per buona pace di organizzatori e sponsor ma soprattutto di quei comuni: come quello di Teramo che facevano particolare affidamento su quei soldi. Dunque, Teramo Natura Indomita dovrà fare a meno dei soldi di Abruzzo dal Vivo e puntare l'obiettivo, come ha sempre fatto sul Bim, Fondazione Tercas e qualche altro ente ma soprattutto far uscire i soldi dalle proprie casse. Vedremo alla fine quanti saranno.

E.d.C.