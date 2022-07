DA DOMANI VIA AGLI EVENTI AL PARCO FLUVIALE: OTTO SETTIMANE DI INCONTRI, INIZIATIVE, CIBO E MUSICA

Due mesi di eventi, musica, enogastronomia, ambiente, salute e tante attività dedicate ad ogni fascia d’età, con particolare attenzione ai più piccoli.

Tornano, all’interno del cartellone di “Teramo Natura Indomita – Virtù Indomite” gli appuntamenti che animeranno il Parco Fluviale di Teramo fino ai primi giorni di settembre.

A partire da domani, 6 luglio, dal mercoledì al sabato, e per otto settimane il lungofiume del Vezzola sarà teatro di tante iniziative pomeridiane e serali. Il tutto accompagnato da stand gastronomici (aperti tutti i giorni delle manifestazioni) e da ottima musica.

Calendario della prima settimana.

Gli eventi al Parco Fluviale cominciano con la grande musica, mercoledì 6 luglio alle ore 21:00, grazie al concerto della Jeffrey Smith Band.

Giovedì 7 luglio, a partire dalle ore 18:00 arriva “Ciao Sasso!”, il Laboratorio a cura di Teramo Children dedicato a tutte le età: un viaggio lungo la riva del fiume per cercare, costruire e raccontare storie.

Sarà presente anche “La Biblioteca in Valigia”, a cura della Biblioteca Delfico. Durante gli eventi dedicati alla lettura, infatti, sarà installato un punto mobile presso il quale sarà possibile prendere in prestito dei libri per invitare tutti, grandi e piccini, alla lettura.

Sempre al Parco Fluviale, dalle 18:30 alle 20:00, corso di Integral Yoga, a cura di YAP Integral Yoga Centre, che rappresenta un appuntamento fisso di tutti i giovedì. Una pratica fisica, energetica e mentale fruibile a tutti i livelli che prevede posture yogiche, rilassamento profondo, tecniche di respirazione e di concentrazione mentale.

Per quel che riguarda l’intrattenimento, al Parco Fluviale, alle ore 19:00, si partirà con l’apertura degli stand accompagnati dalla musica del Dj Set.

La giornata di venerdì 8 luglio si apre alle ore 18:00, con il “Laboratorio di Sapone Naturale” a cura dell'associazione Rifiuti Zero Abruzzo. L’autoproduzione del sapone si lega alla Strategia Rifiuti Zero perché pone l’attenzione sulla riduzione della produzione dei rifiuti (imballaggi e flaconi), protegge l'ambiente, ci riconnette con la natura e protegge il nostro corpo dalle sostanze tossico-nocive presenti nei saponi industriali. Rifiuti Zero Abruzzo è impegnata nelle attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti attraverso i principi dell'economia circolare. Si occupa in generale della protezione dell'ambiente.

Stesso luogo e stessa ora per l’Attività di sensibilizzazione alla donazione di sangue promossa da FIDAS. I volontari dell’associazione donatori di sangue saranno presenti con un banchetto per sensibilizzare i cittadini nei confronti di un gesto che salva la vita.

Sempre al Parco Fluviale, ma dalle 19:00, ecco i Giochi da Tavolo a cura dell’associazione “Altrimondi”. Gli eventi saranno accompagnati dalla “Musicadiffusa”.

La serata di sabato 9 luglio vedrà invece protagonisti al Parco Fluviale, i “Gasparazzo Bandabastarda” che si esibiranno in concerto a partire dalle ore 21:00.