VIDEO-FOTO/ BUONA LA PRIMA PER LA TRASFERTA DI TERAMO NATURA INDOMITA CON IL CONCERTO DI VECCHIONI AI PRATI: 710 PERSONE IN FESTA

Due ore e cinque minuti di concerto che ha entusiasmato e riscaldato i 710 amanti delle canzoni di Roberto Vecchioni che nel pomeriggio, si è esibito nel piazzale dei Prati di Tivo grazie ad un puntuale evento organizzato dalla Riccitelli all'interno di Teramo Natura Indomita con il quale, per la prima volta ha collaborato il Comune di Pietracamela. E non hanno perso l'occasione per una passerella, il Sindaco e l'assessore Filipponi, del resto si sa, siamo sempre in tour elettorale ed anche ai Prati di Tivo bisogna non perdere l'occasione di salire sul palco. E così è stato.

Ma tornando al concerto, Vecchioni ha entusiasmato nonostante il freddo nelle due ore di concerto. Non è mancato il bis delle sue canzoni storiche come: Luci a San Siro e Samarcanda con gente che cantava e ballava. Un esperimento ben riuscito.

Prossimo appuntamento il 14 luglio, a Teramo, in piazza Martiri con Arisa sempre a cura della Riccitelli.

