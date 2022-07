VIDEO / TORNA IL CONCERTO ALL'ALBA A GIULIANOVA: STAVOLTA AL BELVEDERE ED E' IL SOLITO SUCCESSO DI PUBBLICO

Anche quest'anno è scoccato il concerto all’alba, alle 5:31 ma in piazza Belvedere a Giulianova. L’evento, organizzato dal Circolo Il Nome della Rosa, l’associazione Via del Sole e la Jazz Crew Mosciano-Giulianova, ha visto andare in scena lo spettacolo di Martina Jozwiak, nota cantante Soul anconetana, per l’occasione accompagnata da due musicisti: Paolo Principi (tastiere) e Lorenzo Poliandri (batteria).

I suoi concerti sono noti per l’energia e la potenza vocale che la cantante sprigiona sul palco omaggiando i più grandi artisti della soul music come Aretha Franklin, Stewe Wonder in un’esplosione di groove e funk. Ed è stato il solito successo di pubblico e di consensi nel meraviglioso scenario del Belvedere , all'alba, quando sorge il sole. Un momento di promozione turistica di livello per la bella Giulianova.

ASCOLTA QUI UN MOMENTO DEL CONCERTO