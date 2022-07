FABRIZIO MORO IN TOUR, E' ATTESO A MONTORIO AL VOMANO IL 26 AGOSTO

In procinto di lanciare "La mia voce tour 2022", Fabrizio Moro annuncia la sua seconda data in Abruzzo, prevista per venerdì 12 agosto in piazza Duca degli Abruzzi a Tagliacozzo. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del Festival Internazionale di Mezza Estate che precederà di quindici giorni esatti il live già annunciato in piazza Orsini a Montorio al Vomano, in programma venerdì 26. Il cantautore romano sarà in tournée tutta l'estate in giro per l'Italia in alcune tra le più suggestive location all'aperto. A dicembre sarà inoltre protagonista di due importanti appuntamenti nelle città di Milano e Roma: il 18 sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 21 al Palazzo dello Sport di Roma. Attesissimi, per i fan del cantautore romano, i brani dell'ultimo lavoro discografico "La mia voce" (Fattoria del Moro / Warner Music Italy), che contiene anche il titolo sanremese "Sei tu", vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, insieme a tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso artistico.

Per “La mia voce tour 2022”, Fabrizio Moro sarà accompagnato sul palco da: Claudio Junior Bielli al piano, Danilo Molinari e Roberto Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.