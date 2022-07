Hermeto Pascoal & Grupo, UNICA TAPPA GRATUITA IN ITALIA: IL 15 LUGLIO A NERETO

Il CinquecentoJazz On Tour, nuovo marchio e produzione dell’Associazione Culturale Openja, già impegnata fin dal 2012 (CinquecentoJazz Festival) in progetti per la divulgazione della musica Jazz e dell’opera del Maestro Alfredo Impullitti, organizza un concerto con Hermeto Pascoal & Grupo, il 15 luglio 2022 alle ore 21:15 in Piazza Cavour, a Nereto (TE), grazie al supporto della Fondazione Tercas e del Comune di Nereto.

In occasione della ricorrenza del ventennale della scomparsa del M° Impullitti, avvenuta nel 2002 a soli 34 anni, il CinquecentoJazz On Tour è orgogliosa di presentare il concerto del M° Pascoal, leggenda vivente della musica improvvisata, padre ed ispiratore di tutti i più noti autori brasiliani della sua generazione e di quelle successive.

Polistrumentista, che ha compiuto 86 anni lo scorso 22 giugno, si esibirà insieme al suo storico sestetto in Piazza Cavour. La sua musica ha radici nella matrice comune della musica folclorica latino americana e si contamina con la musica popolare brasiliana, il jazz e i suoni della natura.

Vincitore nel 2019 di un Grammy Latino, riceverà in quella occasione, il Premio Alfredo Impullitti 2022 “per la carriera”, traguardo riservato a tutti coloro che, nella lunga carriera percorsa, hanno rappresentato nella musica un modello di stile e consistenza.

Unico concerto gratuito dei quattro previsti in Italia, successivo all’esibizione presso il Teatro La Fenice di Venezia.

Hermeto Pascoal & Group lineup

Hermeto Pascoal: keyboard, accordion, teapot, bass flute, his skeleton, cup of water...

Itiberê Zwarg: electric bass and percussion

André Marques: piano, flute and percussion

Jota P.: saxes and flutes

Fábio Pascoal: percussion and stage direction

Ajurinã Zwarg: drums and percussion

Presenta la serata l'attore Elvezio Rosati.