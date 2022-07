CONCERTO DI ARISA, NIENTE BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO IN PIAZZA

Facendo seguito alla riunione dello scorso 6 luglio in Prefettura, convocata per esaminare l’attuazione di dispositivi e misure strutturali a tutela della pubblica incolumità in occasione delle diverse manifestazioni di piazza, e sulla scorta delle diverse circolari del Ministero dell’Interno, il Comune di Teramo, con ordinanza sindacale, ha disposto il divieto di somministrazione e vendita per l’asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine dalle 19:00 di domani, giovedì 14 Luglio, fino alle 2:00 del giorno successivo, in occasione del concerto di Arisa che si svolgerà a piazza Martiri. In particolare il divieto interesserà tutti gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti di vendita al dettaglio di alimenti e bevande su area pubblica, e i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande ubicati all’interno del centro storico. La somministrazione delle bevande, dunque, dovrà avvenire unicamente in bicchieri diversi da quelli di vetro. Per la vendita in contenitori di plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi. L’ordinanza, infine, prevede che nell’area della manifestazione, come delimitata dagli organizzatori, potranno essere introdotte esclusivamente bottiglie di bibite analcoliche in plastica e prive di tappo.