TORNA IL FESTIVAL ARTEINCANTO, ECCO IL PROGRAMMA DI LUGLIO ED AGOSTO

L’Associazione Culturale Il Cantiere Delle Arti, nata nel 2011 e da sempre palcoscenico per artisti affermati e giovani talenti internazionali, è espressione di attenzione per il territorio e promozione dell’entroterra abruzzese. Fiore all’occhiello della sua programmazione è il Festival ArteinCanto, giunto alla XIV^ edizione, quest’anno dal titolo Verdi Vibrazioni: verde come l’Abruzzo, regione verde d’Europa, verde come l’età dei bambini e dei giovani cui il Festival si rivolge, Verdi come Giuseppe Verdi, genio della musica che appartiene all’umanità intera protagonista con le sue più belle arie, dell’evento conclusivo del Festival, le vibrazioni sono quelle delle corde vocali, degli strumenti musicali, quelle che la musica crea tra le varie dimensioni, fisica, emotiva e mentale, che compongono la persona.

“Il Festival ArteinCanto” dichiara il presidente del BIM Giuseppe D’Alonzo “giunge alla sua 14ma edizione e dunque rappresenta una di quelle buone pratiche che il Consorzio è felice di sostenere, perché dialoga con i territori attraverso la cultura e in particolare la Lirica, così difficile da portare nei piccoli luoghi e tra i giovani. Il Festival riesce a fare l’una e l’altra cosa con grande successo, nel nome di un grande artista, Luciano Di Pasquale”.

“L’obiettivo del Festival” dichiara la presidente dell’Associazione Monica Cosmi “è di riportare il canto e il teatro nei borghi, all’aperto, nei teatrini improvvisati, nelle chiese, nei boschi con una vasta rassegna estiva, all’aperto, dedicata soprattutto al canto lirico attraverso concerti, opere liriche e il Concorso Internazionale di Canto Lirico Luciano Di Pasquale”. Il Concorso quest’anno vedrà a Teramo, presso il Conservatorio di Musica “Gaetano Braga” nei giorni 22 e 23 luglio, le fasi eliminatorie e semifinali grazie alla disponibilità e apertura del Direttore M° Tatiana Vratonjic, e il 24 luglio a Ripattoni di Bellante, all’interno della rassegna RipattoniArte 22, il concerto dei finalisti dove verranno decretati i vincitori con i primi 3 classificati: il Premio miglior giovane, il Premio miglior bass-baritone Luciano Di Pasquale ed il Premio del pubblico con la consegna dei riconoscimenti in denaro offerti dalla Fidas di Giulianova e Teramo. I vincitori si esibiranno il 25 luglio a Giulianova in Piazza del Mare in un concerto “Galà della lirica” con arie e romanze che affascineranno il pubblico. Il Concorso, che l’anno scorso ha visto la partecipazione di oltre vede la partecipazione di cantanti lirici che giungono ogni anno da tutte le parti del mondo. Lo scorso anno nonostante la pandemia abbiamo avuto oltre 40 artisti provenienti da Italia, Cina, Korea, Giappone, Stati Uniti, Argentina, Messico, Russia.

Il direttore artistico del Festival Manuela Formichella “Luciano Di Pasquale bass-baritone di fama internazionale, nasce a Teramo in un quartiere periferico e rappresenta la possibilità per tanti giovani di poter realizzare i propri sogni”

Altri importanti appuntamenti del Festival sono il 4 agosto il Concerto lirico, arie e scene d’opera con gli artisti dell’Italian Opera Summer Fest in collaborazione con l’Accademia Musicale Orpheus di Milano nella splendida location di Palazzo Saliceti a Ripattoni di Bellante; il 9 agosto Concerto notturno immerso nella natura al termine della fiaccolata al Santuario Madonna della Tibia di Crognaleto, dei Lars Trumpet Quartet, quartetto di trombe con la partecipazione del tenore Nunzio Fazzini e infine, il 13 agosto nel Chiostro del Convento a Mosciano il Concerto lirico Verdi vibrazioni dedicato interamente a Giuseppe Verdi con artisti internazionali, il soprano Yulia Gorgula vincitrice di una passata edizione del concorso e Aldo Di Toro, celebre tenore italo australiano saranno accompagnati al pianoforte dal M° Isabella Crisante.