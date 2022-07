VIDEO - ARISA EMOZIONA PIAZZA MARTIRI, PER TERAMO NATURA INDOMITA



Oltre 1400 persone in piazza Martiri per il concerto di Arisa, organizzato dalla Riccitelli per Teramo natura indomita. A parte il ritardo iniziale (quasi un'ora) l'esibizione della cantante lucana è stata piacevolissima, emozionante e coinvolgente. Basta sentire il pubblico di Teramo che canta in

CONTROVENTO.

Arisa non si è risparmiata, regalando alla piazza un concerto di grande suggestione a tratti, come quando ha cantato la canzone pirata al successo all'Ariston nel corso del festival di Sanremo 2021

ASCOLTA ARISA IN "POTEVI FARE DI PIÙ"