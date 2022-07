IL GRANDE SUCCESSO DEL PINEWOOD FESTIVAL DI PRETURO E' NEI NOMI, STASERA CHIUSURA CON BLANCO

L'energia di Rkomi, il Sesso occasionale di Tananai, l'universo espressivo di Ditonellapiaga. Il rap 4.0 di Ernia e Massimo Pericolo. Il successo del Pinewood Festival in sovolgimento all'aeroporto di Preturo è diventato un punto di riferimento per i giovani abruzzesi provenienti anche da fuori regione.

La quarta edizione di Pinewood non ha deluso le aspettative fino a questo momento. Però l'attesa è grande per la serata conclusiva che porterà sul palco Mara Sattei, Iside (nel second stage) e, soprattutto, Blanco co-vincitore dell'ultimo festival di Sanremo. Voce tra le più dirompenti del panorama nazionale e rivelazione musicale del 2021, è reduce dal grandioso successo riscosso proprio sul palco della kermesse ligure insieme a Mahmood: Brividi si è rivelato il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 riproduzioni in sole ventiquattr'ore dall'uscita.

Blanco dividerà il palco con Gianmaria, Neska e Panetti e Mara Sattei che porta in giro per l'Italia il suo album. Il tour è l'occasione per ascoltare per la prima volta live il suo album d'esordio Universo. La giovane artista sarà anche tra gli ospiti ufficiali del Jova Beach Party 2022. La sua voce è protagonista dell'estate italiana grazie anche alla collaborazione nella hit di Fedez La dolce vita, singolo a cui ha preso parte insieme allo stesso Tananai.

Ospiti importanti anche nel secondo palco con Post nebbia, Iside e Vv. Chiusura con il "silent party" (musica solo nelle cuffie) firmato Indiemen per una tre giorni che ha reso nuovamente L'Aquila capitale dell'Indie-pop. Circa 25mila le presenze attese complessivamente all'Aeroporto di Preturo, sede di questo festival, il cui trend è sempre in crescita, sia per gli ospiti raggiunti sia per i numeri registrati al botteghino.