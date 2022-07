I THE FUZZY DICE & BOBBY SOLO ANIMANO LA SERATA ANNI 60 TERAMANA...PECCATO PER LE SEDIE CHE MANCAVANO PER MOTIVI DI SICUREZZA

Annunciato come uno degli appuntamenti più importanti di Teramo Natura Indomita, a parte le sedie che sono mancate in piazza Martiri (tolte per motivi erano di sicurezzza) e qualcuno lo ha evidenziato, sui social, i The Fuzzy Dice & Bobby Solo hanno incassato l'ok del pubblico intervenuto, ieri sera, nel cuore della città. Un pubblico di nicchia ovviamente, che ha voluto fare un salto indietro nel tempo, con la musica anni 60 di Bobby Solo, anche lui affaticato dal tempo ma che si è concesso a tutti coloro che hanno voluto un selfie in sua compagnia, sempre pronto a donare un sorriso, con la massima disponibilità. Disponibilità concessa anche al Sindaco, che lo ha invitato a visitare il rinato Castello della Monica per una foto di gruppo che, si sa, per il sindaco oramai in piena campagna elettorale, non guasta mai. Con questa edizione, infatti, l'amministrazione sta investendo anche in ottica rielezione e per questo ha già stanziato 150 mila euro di soli fondi comunali, gli altri che arriveranno da Regione, Fondazione Tercas, Bim solo per citarne alcuni.