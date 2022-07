DONNE & ARTE, DA DOMANI "LE DECIME MUSE" PRENDONO POSSESSO DI PIAZZA MARTIRI

Da giovedì 28 a sabato 30 luglio, alle ore 21.00, si svolgerà a Teramo, in Piazza Martiri della Libertà, la rassegna di eventi Le Decime Muse. Donne artiste al Cinema: interventi musicali e proiezione di pellicole cinematografiche con le donne come protagoniste assolute.

«Il progetto - spiega il preside Christian Corsi - si pone l’obiettivo di valorizzare, in una prospettiva interdisciplinare, la filmografia dedicata alle donne artiste. Attraverso il cinema che le ha raccontate, infatti, la rassegna intende promuovere una riflessione critica intorno alle importanti figure femminili attive nel campo delle arti figurative, sottolineando il ruolo della donna e le proprie difficoltà di auto-affermazione personale e professionale, intervenendo nel dibattito sulla parità di genere e proponendo un fondamentale momento condiviso di sensibilizzazione sul tema».

La rassegna è promossa dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo con il contributo del Corso di laurea in DAMS di Teramo, in collaborazione con la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e il Corso di laurea in DAMS dell’Università Roma Tre ed è organizzata nell’ambito degli eventi di Teramo Natura Indomita.

Di seguito il programma degli eventi:

- Giovedì 28 luglio - ore 21.00

Musiche per Frida e le altre - Remo Anzovino piano solo

Proiezione del film Frida di Julie Taymor (Stati Uniti-Messico, 2002).

Un film biografico sulla pittrice messicana Frida Khalo, ormai assunta a star internazionale delle donne artiste.

- Venerdì 29 luglio - ore 21.00

Proiezione del film Big Eyes di Tim Burton (Stati Uniti, 2014).

La storia della disegnatrice americana Margareth Keane che ha dovuto sostenere una battaglia legale contro il marito per affermare la propria identità.

- Sabato 30 luglio - ore 21.00

Proiezione del film Artemisia di Agnes Merlet (Francia 1997).

La pittrice figlia di Orazio Gentileschi, raccontata come un’eroina romantica, a partire dai soprusi da parte di Agostino Tassi, fino all’indipendenza come artista e come donna.

Per partecipare: https://forms.gle/4Z751cXG4PtXjenR7