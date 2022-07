JAZZ A BELLANTE CON PAOLO DI SABATINO

Si apre con il concerto di Paolo Di Sabatino, “Solo”, la nuova edizione di “Itinerari Sonori – Jazz a Bellante 2022”, organizzato dalla Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli” di Teramo in collaborazione con il Comune di Bellante e il BIM.

Due gli appuntamenti in cartellone, il primo giovedì 28 luglio alle 21.30 a Ripattoni, Piazza del Belvedere, nell’ambito della settimana di Ripattoniarte, con Paolo di Sabatino piano solo, il secondo martedì 9 agosto a Bellante Paese, Largo della Croce sempre alle 21.30, con Tullio De Piscopo e la sua storica formazione in “Dal blues al jazz con…andamento lento”.

Paolo Di Sabatino, classe 1970, si esibisce in una performance che lo vede protagonista unico della scena dal titolo evocativo “Solo”. Pianista, arrangiatore, autore, coautore, da decenni si dedica esclusivamente al jazz, sempre più proiettato verso una carriera internazionale come solista o con collaborazioni di grande fama. Curioso, attento al mondo, sempre aperto a sperimentazioni e nuovi progetti, jazzista nell’animo e nel pensiero, oltreché talento vero, vanta una discografia impressionante e un calendario sempre più ricco di impegni ovunque in Italia e nel mondo.

Grande l’entusiasmo della Presidente della Riccitelli, Alessandra Striglioni ne’ Tori: “Felici di questa nuova edizione di Itinerari Sonori. Jazz a Bellante - ha dichiarato - felici di rinnovare una ormai consolidata e straordinaria collaborazione con il Comune di Bellante, dal Sindaco Giovanni Melchiorre a tutti i collaboratori che ringrazio per la disponibilità e la partecipazione. Il prestigio dei artisti e delle proposte musicali, unitamente al valore del territorio, ci portano a ritenere che anche questa edizione avrà il riscontro e il gradimento che meritano. Grazie anche al BIM, senza il cui supporto non avremmo la possibilità di sostenere impegni di tale importanza”.

Per il concerto di Paolo Di Sabatino, biglietto € 10,00.

Prevendite online su CiaoTickets e negli uffici della Riccitelli, in Corso Cerulli 59, dalle 9.30 alle 12.30 (sabato e festivi esclusi) e pomeriggio di mercoledì 15.30/18.30.

Biglietteria sul posto prima del concerto dalle ore 20