AL VIA ABBAZIE JAZZ FESTIVAL CON MARIO VENUTI

Sarà Mario Venuti il primo grande protagonista di Abbazie Jazz Festival, iniziativa proposta dal festival Concerti delle Abbazie, a cura dell’associazione Luzmek ETS, in collaborazione con Itaca Agenzia dello Sviluppo locale, Valle delle Abbazie e GAL Terreverdi Teramane e che prevede 14 appuntamenti fino al 16 settembre nei luoghi più suggestivi della provincia di Teramo. Si inizia il 29 luglio 2022 alle 21,30 in Piazza Arlini, a Castelbasso – in collaborazione con Fondazione Malvina Menegaz per le arti e le culture - con il TropItalia Tour, un’occasione imperdibile per vedere e ascoltare dal vivo uno degli artisti più raffinati e sensibili sulla scena musicale internazionale e per portare una ventata di calore tropicale sulle note delle più amate canzoni italiane. Venuti si diverte a interpretare undici brani che, dagli anni trenta ai duemila, hanno segnato a loro modo la musica italiana. Il tour prende il nome dall’album uscito a settembre 2021, entrambi con la produzione artistica di Tony Canto, special guest sul palco insieme a Venuti accompagnato anche da Vincenzo Virgillito al contrabbasso, Gilson Silveira alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori. Si prosegue il 31 luglio alle 21,30 con Never give up tour di Luca Di Luzio con Globetrotter Project nell’Abbazia di San Giovanni ad Insulam a Isola del Gran Sasso d’Italia.

A tre anni dall'uscita dell'album d'esordio il chitarrista Luca Di Luzio torna in tour con il suo Globetrotter Project che lo vede accompagnato da alcuni colossi della scena musicale internazionale jazz fusion. "Never Give Up"è un progetto discografico prodotto e arrangiato da George Whitty che vede Randy Brecker alla tromba, Alain Caron al basso elettrico, Rodney Holmes alla batteria e lo stesso George Whitty alle tastiere. L’album rappresenta l'evoluzione stilistica del precedente “Globetrotter” uscito nel 2019, 9 brani originali di Luca Di Luzio arrangiati per quintetto più una sezione fiati, un jazz elettrico, ma di facile ascolto per tutti, melodie lineari, ma mai banali, ritmiche solide e arrangiamenti accattivanti sono gli ingredienti di questo progetto. Lo stile compositivo mediterraneo vestito in stile della migliore jazz-fusion internazionale. Nel tour italiano viene riproposta la stessa sezione ritmica dell’album formata da Alain Caron al basso (fondatore degli Uzeb) e da Rodney Holmes alla batteria a cui si aggiungono Otmaro Ruíz alle tastiere e Manuel Trabucco al sax.

Il festival è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo, della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, della Fondazione Tercas, del BIM (Bacino Imbrifero Montano Vomano), dei Comuni di Canzano Cellino Attanasio, Mosciano Sant’Angelo e Pineto, con il supporto dei Comuni di Castel Castagna, Isola del Gran Sasso d’Italia e Roseto degli Abruzzi.