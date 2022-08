GIULIANOVA/ PIAZZA BUOZZI GREMITA PER IL RECITAL DI CHRISTIAN DE SICA CHE REGISTRA IL TUTTO ESAURITO

"Una serata tra amici" è stata indiscutibilmente un grande successo. Un successo di pubblico, come testimoniano le immagini di una piazza Buozzi gremita, ed un successo per il clima di positività, di fiducia, di empatia collettiva, che ha saputo creare. Christian De Sica, protagonista sul palco grazie anche al consueto garbo di Pino Strabioli, ha firmato l'evento, forse il più atteso, del cartellone estivo 2022. L'attore si è mosso, consapevole di sé, dentro un'intervista punteggiata di musica, immagini ed aneddoti. La platea ha partecipato e, soprattutto, si è emozionata.

"Ringrazio Christian De Sica che ci ha condotti per mano lungo una godibilissima galleria di ricordi e sensazioni - ha commentato il Sindaco Jwan Costantini - Lo ringrazio anche per le parole d'ammirazione pronunciate sulla città e sull' Amministrazione. La mia gratitudine va inoltre all'assessore al Turismo Marco Di Carlo, alla giunta, alla mia maggioranza, agli organizzatori, ai cittadini che erano presenti e anche a quelli che, sia pure a distanza, hanno espresso il loro plauso.

Ci sono momenti, come quelli di ieri, in cui tutti devono sentire l'orgoglio di un'appartenenza. Non c'è divisione che tenga: quando Giulianova, in qualche modo "vince", vince per tutti; quando i bei progetti e le belle iniziative, segnano una data, una serata, è giusto che la soddisfazione, insieme alla riconoscenza, sia un sentimento da condividere, da assaporare insieme".