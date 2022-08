PIENONE A MONTORIO PER LO SPETTACOLO DI MICHELE PLACIDO





Pienone sul lungofiume di Montorio per Michele Placido e Davide Cavuti in “Viaggio d’Amore”, un recital dedicato ai più grandi poeti della storia. È stato un “omaggio all’amore” ha commentato l’attore e regista, tra i più grandi interpreti del teatro e del cinema italiano.

Giovedì 4 agosto alle 21.30 salirà sul palco di Gran Sasso Live Giampaolo Morelli con “Scomode verità e 3 storie vere”, un comedy speech, scritto a quattro mani dall'artista e Gianluca Ansanelli, attraverso cui, Morelli si racconta al suo pubblico. Gli ultimi biglietti per lo spettacolo sono disponibili su ciaotickets.

Protagoniste saranno le umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano. E poi il noto attore racconterà aneddoti di vita vissuta, che offriranno al pubblico un suo personale ritratto inedito e confidenziale.

“Anche quest’anno Montorio ospita artisti di livello internazionale, per un mese di agosto ricco di iniziative. In più, ogni settimana il nostro territorio si anima con le serate danzanti ai giardini Pellanera, tutti i giovedì, e i laboratori per bambini tutti i mercoledì sera ai giardinetti di largo Runcini”. È il commento del sindaco, Fabio Altitonante.