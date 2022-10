PREMIO DI VENANZO, DOMANI IL GRAN FINALE CON LA MADRINA ELEONORA GIORGI E FRANCESCO PANNOFINO

Domani, sabato 8 ottobre, alle ore 17:00 nel cineteatro Comunale di Teramo si svolgerà la cerimonia di premiazione della 27^ edizione del Premio Di Venanzo. Tanti gli ospiti del mondo del Cinema: salirà sul palco del Comunale la popolare attrice Eleonora Giorgi, nelle vesti di Madrina dell’edizione 2022. Saranno presenti anche Francesco Pannofino, un altro beniamino del pubblico, Pino Ammendola e Giacinto Palmarini. Fari puntati sugli Esposimetri d’Oro, i riconoscimenti che saranno assegnati agli Autori della fotografia cinematografica individuati dalla giuria presieduta dal critico cinematografico Stefano Masi. Per la fotografia di un film italiano ritirerà l’Esposimetro d’oro Peter Zeitlinger per il film L’angelo dei muri (2021) regia di Lorenzo Bianchini. Per la fotografia di un film straniero l’Esposimetro d’oro sarà consegnato a Eli Arenson, che arriva dall’Islanda per ritirare l’importante riconoscimento: Arenson vince per il film Lamb (2021), regia di Valdimar Jòannson. L’Esposimetro d’Oro alla Carriera sarà ritirato da Fabio Zamarion, mentre l’Esposimetro d’Oro alla Memoria assegnato a Giuseppe Rotunno sarà ritirato dalla figlia e dai nipoti del grande maestro collaboratore per anni di Federico Fellini.

Saranno presenti anche i destinatari delle targhe speciali del 27^ Di Venanzo: Napoleone Leo Carbotta riceverà la targa Premio Speciale “Peppe Berardini” per la categoria “Fiction Tv” quale Autore della fotografia della Serie Doc-Nelle tue mani, la fortunata serie di Rai Uno che vede tra i protagonisti, oltre a Luca Argentero, la "nostra” Elisa Di Eusanio.

L’Autore della fotografia Paolo Carnera ritirerà la Targa speciale “Marco Onorato” assegnata dalla Giuria.

Ad Arif Oryakhail, il medico afghano, che in Afghanistan lavorava con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e che il 15 agosto del 2021, giorno della resa della capitale afghana ai Talebani, lasciò Kabul con il ponte aereo italiano, tornando a Roma dove aveva studiato, sarà consegnata la targa “Premio Integrazione e Solidarietà Marco Pannella”.

Tra i premiati di quest’anno anche Simona Buonaiuto e Cristiana Turchetti, autrici del programma cult di Rai Tre “Blob”, a Teramo per ricordare il loro collega Gianfranco Fiore Donati, il regista di origini teramane, scomparso quest’anno.

La cerimonia di premiazione sarà condotta da Antonella Salvucci che si avvarrà delle “incursioni” di Stefano Masi. La regia è affidata a Gianfranco Manetta, l’accompagnamento musicale sul palco ad opera del pianista Franco Di Donatantonio, l’accoglienza ospiti in Piazza Cellini ad opera della Banda musicale di Montorio al Vomano e degli studenti dell’Istituto Di Poppa-Rozzi di Teramo.

Al mattino, prima della gran cerimonia di premiazione, ci sarà un appuntamento che lega letteratura e cinema, curato dal critico letterario Simone Gambacorta: alle 10.30 presso L’Arca ci sarà un incontro dedicato a Vittorio Gassman e al mitico film Il sorpasso, sarà presente Gerry Guida autore con Fabio Melelli del libro “Il sorpasso. Viaggio nell’Italia del boom”.