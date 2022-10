IL GRAN SASSO DIVENTA IL SET DEL FILM "FERRARI" CON PATRICK DEMPSEY, CHRISTIAN BALE E PENELOPE CRUZ

Motori d’epoca in funzione sulle strade del Gran Sasso D’Italia con Michael Mann alla regia per il film “Ferrari” e Patrick Dempsey alla guida della rossa di Maranello. Un cast internazionale arriva nel Parco nazionale del Gran Sasso d’Italia e Monti della Laga per girare la storia dell’edizione 1957 della storica corsa delle Mille Miglia. Un anno travagliato per Enzo Ferrari e Piero Taruffi, che al volante della Ferrari 315s vinse quell’edizione, segnata dall’uscita di strada vicino a Guidizzolo, con la morte di De Portago e nove spettatori. Tra i nomi del cast oltre al dottor Shepherd di Grey’s Anatomy, nei panni di Taruffi, Penelope Cruz, Adam Driver, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Christian Bale, Gabriel Leone e Lino Musella. La troupe girerà delle scene sulla strada che va a Campo Imperatore, dal lato Fonte Cerreto e Montecristo, nel Comune dell’Aquila e a Santo Stefano di Sessanio.