WDSF WORLD CHAMPIONSHIP, GLI ATLETI POMPETTI E DI LORENZO CLASSIFICATI AL QUINTO POSTO

Ieri 14 ottobre 2022 al Topsportcentrum in Rotterdam, gli atleti

Pompetti Pasqualino e Di Lorenzo Alessia della ASD Il Diamante dancing

school, si sono classificati al quinto posto al Campionato del Mondo

di Danza Sportiva WDSF WORLD CHAMPIONSHIP. Un risultato di prestigio

per la compagine teramana e per l'Italia ottenuto su 73 coppie

provenienti da 23 nazioni diverse.

"Siamo emozionatissimi ed orgogliosi per il risultato, ottenuto con

determinazione, studio e sacrificio, per la nostra scuola e per tutto

il movimento della danza sportiva italiana" le parole del direttore

tecnico Maestro Antonio Di Lorenzo.

Dopo il podio a Vienna e il quarto posto in Germania, gli atleti

teramani si confermano stabilmente nella top 10 della Ranking Mondiale

WDSF.



Risultati della finale WDSF World Championship - Senior I Latini:



1.Aleksander Jokic - Maria Lyngstad - NOR

2.David Lopez Fernandez - Jesica Garcia Perez - ESP

3.Markus Heffner - Marina Scharin-Mehlmann - GER

4.Keigo Oshikawa - Tomoyo Wada - JPN

5.Pasqualino Pompetti - Alessia di Lorenzo - ITA

6.Toth Arpad - Kelemen Erika - HUN