TORNA "SCENA D'AUTUNNO" DI SPAZIO TRE, SETTE SPETTACOLI TRA TEATRO, LIBRI E CINEMA UNDERGROUND

Torna Scenna d'Autunno, la rassegna organizzata da Spazio Tre, giunta alla sua 28esima edizione. Come sempre. un ricco cartellone che si sviluppa dal 1 novembre al 15 dicembre e presenta 7 appuntamenti tra teatro, libri e cinema underground.

Martedì 1 Novembre ore 11.15

Cimitero Comunale di Teramo

Mausoleo Gavini – Monumento funebre Muzii-Pasini

RECITA PER I GIORNI DI QUIETE

IX edizione

letture Mauro Di Girolamo, Vincenzo Macedone e Marco Lucidi pressanti, Andrea Ricci, Alessandra Ventura, Vincenzo D’Angelo, Anna Amato, Debora Bonomo, Giorgia Tribuiani

al flauto Piergiacomo Mattiucci

Conservatorio G. Braga - Teramo

guida Federica Caucci

regia Silvio Araclio

Compagnia teatrale SPAZIO TRE

Davanti alle tombe monumentali verranno letti brani di prosa e di poesia “intimi” che aiutino a ritrovare un equilibrio interiore, a capire e a vivere un po’ meglio le ombre, gli incanti, le paure, le speranze e gli smarrimenti di ogni giorno.

da All’uscita

Luigi Pirandello

da Intrigo con i morti e Funerale

Wistawa Szymborska

In caso di pioggia le letture si terranno sotto il portico a destra del secondo campo





VENERDì 11 NOVEMBRE ORE 17.30

Auditorium Conservatorio G. Braga

INCONTRO CON L’AUTORE

presentazione del libro

A OCCIDENTE DEL FUTURO

di Lia Migale

presenta Simone Gambacorta

letture Mauro Di Girolamo

È la storia di una madre e di una figlia nello scorrere del tempo. Del loro quotidiano, delle loro amiche e amici, degli amori perduti e di quelli nuovi dell’adolescenza. Ma è anche la storia di due generazioni e del loro rapporto con la politica.

Lia Migale, scrittrice ed economista, è nata a Teramo e vive a Roma. E’ stata docente dell’Università “La Sapienza” di Roma. Ha pubblicato vari testi sia letterari che scientifici. Con La Lepre ha pubblicato i romanzi: A occidente del futuro (2022) e Incontri all’angolo di un mattino (2018). Tra i principali scritti letterari: L’innumerevole Uno (Iacobelli, vincitore Premio Capalbio 2018), Piccola storia del femminismo in Italia (Empiria), La donna del diavolo (Voland), Malamore (Empiria), In un altro luogo (Empiria).

VENERDì 25 NOVEMBRE ORE 21.00

Spazio Tre Teatro

LE SIRENE DI ULISSE

Lettura-Concerto per Voce Recitante e Piano

da “Sirene”, Ulisse (1922) di James Joyce

voce recitante Massimiliano D’Aloiso

al pianoforte Aurora Aprano

adattamento e regia Massimiliano D’Aloiso

musiche originali Aurora Aprano

Joyce costruisce nella sezione Sirene del suo capolavoro, Ulisse, un paesaggio sonoro che si allarga sino a diventare un mondo che è la parola stessa come esperienza sensoriale totale. Aprano al pianoforte e D'Aloiso alla voce, presentano un lavoro di rimandi continui in un gioco di specchi ed echi che si sovrappongono, si doppiano e si rincorrono.

Aurora Aprano, teramana laureata in Conservazione dei Beni Musicali presso l'Università di Bologna, si perfeziona nel canto popolare con Lucilla Galeazzi a Roma e continua a studiare pianoforte. In Abruzzo cura diversi laboratori di canto e seminari di etnomusicologia. E‘ stata in seguito la voce di varie formazioni di musica popolare tra cui spiccano gli Aranira, i Discanto e l'Orchestra Popolare del Saltarello. Si è esibita al Concerto del Primo Maggio a Roma, in Piazza San Giovanni.

Massimiliano D'Aloiso, attore diplomato in Recitazione e Tecniche Teatrali presso la Scuola Biennale del Teatro del Navile a Bologna, dove ha frequentato anche il DAMS Teatro presso l'Ateneo cittadino. Collabora con molte compagnie sul territorio avvicinandosi a diversi generi come la commedia dell'arte, il teatro contemporaneo e il teatro sociale. Si trasferisce in Abruzzo, fonda la compagnia teatrale La Meccanica Delle Tende, curando laboratori di recitazione, dizione, lettura scenica e producendo numerosi spettacoli.

VENERDì 2 DICEMBRE ORE 21.00

SABATO 3 DICEMBRE ORE 18.00

Spazio Tre Teatro

ATTI MATTI

Tre atti unici

regia Silvio Araclio

Scuola di Teatro SPAZIO TRE

Tre atti unici brillati pervasi da esilaranti equivoci, follie coniugali e tentati omicidi…

Amleto in trattoria di A. Campanile con Debora Bonomo, Fabian Casaccio, Andrea Ricci

Pericolosamente di E. De Filippo con Giulio Cavarra, Alessandra Ventura, Alessandro Masci

La Famiglia Boulingrin di G. Courteline con Marco Lucidi Pressanti, Anna Amato, Vincenzo D’Angelo, Debora Bonomo

Spazio Tre Teatro

CARTOLINE DI NATALE

XII edizione

PSYCHO CHRISTMAS

Tre film horror di Natale

a cura di Leonardo Persia

MARTEDì 6 DICEMBRE ORE 21.00

Silent Night, Bloody Night (Usa, 1972) di Theodore Gershuny

MARTEDì 13 DICEMBRE ORE 21.00

Black Christmas (Canada, 1974) di Bob Clark

GIOVEDì 15 DICEMBRE ORE 21.00

Christmas Evil (Usa, 1980) di Lewis Jackson

Contro-rassegna di film natalizi macabri, dove la più celebre e celebrata festa dell’anno è funestata da maledizioni e sparizioni, sangue e omicidi, follia e terrore. Tre storie di Natali mortali, dove il fuoco delle feste brucia la pelle, i telefoni squillano per annunciare la morte e Babbo Natale è un feroce psicopatico