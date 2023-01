SI CALA DAL TETTO DI UN PALAZZO LA BEFANA DI ALBA ADRIATICA, IN TANTI AD ASSISTERE IN PIAZZA

Dopo il grande successo del Capodanno, che ha visto una piazza gremita di famiglie festanti ed uno spettacolo di grande gradimento e partecipazione, oggi di nuovo il Christmas VILLAGE di Alba Adriatica si è animato per la gioia dei più piccoli per la FESTA DELLA BEFANA.

Una piazza affollatissima di bimbi che con occhi pieni di sorpresa hanno assistito all'atterraggio della Befana che si è calata dal tetto di un palazzo come da tradizione, con l'assistenza della Protezione Civile.

Distribuiti dolci e doni a tutti i bimbi presenti.

La magia è proseguita tra bolle di sapone , personaggi di Walt Disney e fate luminose che sono arrivate in piazza in carrozza trainata da cavalli

Poi tutti a cantare e ballare con il Piccolo coro Amadeus che si è scatenato sul palco in un grande concerto.

Una piazza in festa con i presenti che hanno condiviso con foto e video un pomeriggio dove i bimbi e la loro amata befana sono stati i veri protagonisti.

Un villaggio luminoso che con la sua pista di ghiaccio ed il parco giochi ha animato tutte le festività natalizie e che vedrà lo spegnimento delle luci da lunedì 9 gennaio, del resto si sa "l'epifania tutte le feste porta via"

Ma siamo già pronti con altre sorprese.

Un sentito ringraziamento va alle forze dell'ordine, alla protezione civile, ai carabinieri in congedo, alla croce rossa e croce bianca che hanno garantito la sicurezza di tutti gli eventi e alla ASD MUSIC & DANCE ACADEMY organizzatrice degli eventi dell'apertura, del Capodanno e della Befana e lArcagency fashion Art per l'arrivo di Babbo Natale.