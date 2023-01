FOTO/ A CAMPLI GRANDE SUCCESSO PER LA X EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE, IL SINDACO AGOSTINELLI VESTE I PANNI DI UN RE MAGIO

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, torna come da tradizione il “Presepe Vivente” a Campli.

Si è appena conclusa al Convento dei Frati Cappuccini, la X° edizione della suggestiva rievocazione, organizzata dalla locale associazione "Gli Amici del Convento" in collaborazione con la Famiglia Francescana il Comune di Campli e il contributo del Bim di Teramo.

Davvero un grande successo di pubblico, quasi inaspettato visti i tanti appuntamenti pomeridiani nella provincia, tantissimi i visitatori, tanto da causare rallentamenti alla normale viabilità stradale.



“Come ormai tradizione è stato un pomeriggio magico per grandi e piccini – dichiarano i rappresentanti dell’ass. Gli Amici Del Convento e dells Famiglia Francescana di Campli – ci teniamo a ringraziare per la sua graditissima presenza S.E. il Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, Mons. Lorenzo Leuzzi, che ha avuto splendide parole per questo nostro Presepe Vivente, con lui i Frati Cappuccini che ci hanno offerto, come sempre il loro sostegno, il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli, che ha interpretato uno dei Re Magi, tutti gli amici ed i volontari che, armati di sorriso e tanta buona volontà, hanno sfidato, in costume d’epoca, le rigide temperature per trasportare i visitatori nelle “magiche atmosfere” della vita a Betlemme e, non ultime, le centinaia di amici che, sin dal primo pomeriggio, sono venuti a visitare il nostro Presepe Vivente, a testimonianza di un legame forte che si è instaurato con il territorio, ma non solo, visto che abbiamo registrato presenze da ogni parte della nostra provincia”.

Quest’anno la Sacra Famiglia era composta da Letizia Rapini, Davide di Giuseppe e dal piccolo Marco Aurelio Ambrosii e, proprio nella capanna, il Sindaco di Campli, ha consegnato una targa commemorativa al Presidente e VicePresidente dell’associazione, per celebrare con loro il buon esito della X° edizione.

La rappresentazione della Natività, come ogni anno, si è sviluppata nella parte esterna del Convento su di un terreno di circa duemila metri e, come da tradizione, ha trasportato i visitatori nella “magica atmosfera” di Betlemme, tra botteghe degli antichi mestieri artigianali, come il fabbro, la tessitrice, l’impagliatore di sedie, o più culinari, dove hanno potuto osservare la preparazione e degustare prodotti tipici come formaggio, frittelle e biscotti, senza dimenticare il banco di frutta e verdura, le locande tipiche, i pastorelli con i loro animali, i viandanti e i centurioni romani, i palazzi di Erode e del censimento.

Attraverso questo percorso, i tre Re Magi e i visitatori, accompagnati dalle melodie di esperti zampognari, sono arrivati alla capanna che ospita la Sacra Famiglia.

A caratterizzare quest’edizione è stata la figura di un attore che, nelle vesti di San Francesco, ha narrato la prima rievocazione della nascita di Gesù, avvenuta a Greccio 800 anni fa, nella notte di Natale del 1223.

Le strutture del villaggio, i costumi e le scene sono stati realizzati dai membri della Famiglia Francescana e da alcuni volontari del territorio che, come ogni anno, hanno lavorato per diverse settimane all’allestimento del presepe vivente, utilizzando materiali di recupero secondo il modello francescano di povertà e umiltà.

L’evento nasce dal desiderio di testimoniare che il Convento, per noi tutti, non è solo un luogo caro, bensì un custode privilegiato di antiche tradizioni che assolve ancora oggi ad uno dei suoi compiti primari: raccogliere e tramandare i segni di infinite generazioni.

I volontari della Famiglia Francescana di Campli hanno voluto dedicare la rappresentazione alla memoria dell’amatissimo Padre Luigi Tucceri, colui che per primo credette in questo progetto e che fece promettere ai suoi ragazzi di salvaguardare, sempre e comunque, il Convento dei Frati Cappuccini e l’area verde attigua nella quale si svolge ogni anno il “Presepe Vivente”. Infine uno speciale ringraziamento va ai numerosi volontari che con il loro supporto hanno reso possibile tutto questo.