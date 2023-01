LA RICCITELLI APRE IL 2023 CON L'OMAGGIO A BEETHOVEN DI LANERI







Si apre lunedì 16 gennaio la seconda parte della 45ͣ Stagione dei Concerti della Riccitelli, un avvio davvero originale con il primo dei nove appuntamenti affidati alle mani e all’interpretazione di Olaf John Laneri che realizzerà così l’integrale delle 32 Sonate per pianoforte di Ludwig Van Beethoven, un omaggio monumentale al genio e all’arte del grande musicista tedesco.

Il concerto avrà inizio alle 20.30 e non alle 21, come d’abitudine sinora.

Olaf John Laneri, studi al Conservatorio di Verona, perfezionamento quindi in Italia e in Francia, Master all'Accademia Pianistica di Imola, dopo diverse vittorie in competizioni nazionali risulta laureato ai concorsi internazionali di Monza, di Tokyo e di Hamamatsu. Nell'estate del 1998 vince la cinquantesima edizione del prestigioso concorso “F. Busoni” di Bolzano È presente in rinomate stagioni in Italia e in Europa come solista e con orchestra

Un posto di rilievo nel suo repertorio occupa la figura di Beethoven, autore quasi sempre presente nei programmi concertistici. I giudizi della critica dopo i suoi recitals:

“Anche se il pianista non lo lascia trasparire, il suo modo di suonare richiamava ad ogni battuta la famosa frase di Chopin: Il pianoforte è il mio secondo io”;

“Una talentosa e virtuosistica personalità, non sbaglia nulla, sembra possedere il segreto della apparente facilità nell’affrontare un programma tanto difficoltoso”;

“Vive in Laneri la grande utopia romantica: il desiderio di cantare con il pianoforte”;

“Il suo mondo è onirico, fatto di luci soffuse e un senso crepuscolare della malinconia. L’ha evocato a ogni nota e dipinto con dettagli raffinatissimi di tecnica, una tecnica digitale prodigiosa, e di suoni mai esagerati, preziosi, nitidi fra loro anche quando ovattati dentro un canto sussurrato e tutto suo, personalissimo, che è raro ascoltare in tale fascinosa guisa nei pianisti di formazione occidentale”.

“E’ la prima volta che la Riccitelli realizza un’integrale di tale importanza e complessità, un’idea fortemente voluta e attuata dal nostro Direttore Artistico Nazzareno Carusi che ringrazio - sono le parole della Presidente della Riccitelli Alessandra ne’ Tori – Ben nove concerti, tre adesso, tre a fine Stagione, gli ultimi tre il prossimo anno. Questi appuntamenti, insieme agli altri 10 che compongono il cartellone, speriamo diano il segno del nostro impegno e raccolgano il gradimento e il consenso dei tanti amici e appassionati che seguono la Riccitelli”

Abbonamenti e biglietti ancora disponibili online su CiaoTickets e negli uffici della Riccitelli, aperti tutte le mattine, sabato e festivi esclusi.

Info e dettagli su www.primoriccitelli.it, pagina Facebook e Instagram della Riccitelli.