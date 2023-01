ESCE DOMANI LA VERSIONE ACUSTICA DI “MEZZANOTTE” DEI METANOIA

Esce su Spotify e le altre piattaforme digitali domani, 18 gennaio la versione acustica di Mezzanotte, il singolo dei Metanoia che da aprile 2022 fa rumore – un bel rumore! – nelle radio italiane.

Questa promettente band abruzzese nasce nel 2014, ma è la formazione attuale composta nel 2020 da Giuseppe Genua (chitarra), Jacopo Marcozzi (basso), Federico Capuani (batteria) ed Enrico Romagnoli (voce) che sta scalando le classifiche di piacimento ad un ritmo sensazionale.

Il loro sound pop, contaminato solitamente da note indie o funky, questa volta lascia che ad accompagnare la voce di Enrico sia solo la melodia dolce e più classicheggiante del pianoforte, cui fanno eco le corde struggenti degli archi.

“È la prima volta per noi che ci avventuriamo in un progetto simile” dichiara il cantante frontman del gruppo “Non avevamo ancora mai pubblicato un pezzo acustico. Ma Mezzanotte nasce in riva al mare, solo chitarra e voce. È una canzone intima e profonda. Per questo motivo abbiamo deciso di esplorare sonorità che potessero dar voce a tutta l’intensità della sua anima. Il senso è quello di far emergere la sua natura originale.” E la AltiRecords ne ha appoggiato la produzione.

“L’unica nota stonata in questa meraviglia di arrangiamento è solo la mia voce! Non sono proprio la sirena di Tortoreto!” scherzaancora Enrico con l’ironia che lo contraddistingue, ricordando ilsuo paese natale a cui rimane sempre molto legato. Un luogo del cuore che è stato più volte fonte di ispirazione per i Metanoia, oraper i testi cantautorali come Lato sud, un altro precedente successo che prende il nome proprio dal conosciutissimo chalet del lungomare teramano, ora per essere il set dei video delle loro canzoni, come per Venere.

Insomma, un orgoglio della Teramo giovane (e provincia) di cui l’Abruzzo e la città stessa dovrebbero andare fieri.

Di seguito, il link per ascoltare Mezzanotte su YouTube in attesa del nuovo adattamento.

EUGENIA DI GIANDOMENICO

https://youtu.be/1aMSVTSsslw