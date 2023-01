KERMESSE DI DANZA AL GRAN SASSO, DOMENICA VA IN SCENA "BALLANDO CON CALOR LATINO"

Emozioni a passo di danza, domenica al Centro Commerciale Gran Sasso, con l' evento "Ballando con Calor Latino. Balli di gruppo, danze latino americane e caraibiche, danze standard, liscio, ma anche danza del ventre, zumba, ginnastica ritmica e arti marziali, queste le discipline che verranno presentate, in una straordinaria kermesse, che offrirà uno spettacolo che sarà emozione, ma anche cultura della danza, una sorta di viaggio intorno al mondo, tra i vari linguaggi che la danza ha assunto. A presentare l'evento sarà Nancy Fazzini. L'ADSD Calor Latino (di Andrea Ciarbonetti e Annarita Di Lorenzo (nella foto)) è l'associazione che organizza in collaborazione con la Crisalide, Dreaming Dance, Germana e Valentina, Ass. in arte e scena studio, Arti marziali M. Iobbi. L'evento si terrà domenica 29 gennaio dalle 16 alle 19 presso il Centro Commerciale Gran Sasso.