UNA CANTAUTRICE TERAMANA A CASA SANREMO

La direzione artistica di casa Sanremo live box ha accolto la presenza della cantautrice teramana Milena Melchiorre. Da tempo collabora con il maestro Marco Traini e altri artisti teramani per la realizzazione dei propri brani (autrice di testi e musica!). Collabora l’etichetta teramana Ideasuoni per la promozione artistica. Milena Melchiorre si esibirà lunedì 6 febbraio 2023 presso il cinema teatro centrale via G.Matteotti 107 a Sanremo a cura di casa Sanremo Live Box.