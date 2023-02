MUSICA / MYRA AND JERRY LEE



in memoria di Jerry Lee Lewis (1935-2022)

Jerry Lee Lewis, Great BallsOfFire!,1957: https://youtube.com/watch?v=F569_t2jCio&si=EnSIkaIECMiOmarE





Fa freddo a Hernando, Mississippi, in dicembre.

Hernando, 1.400 abitanti, almeno 1100 bianchi, principalmente contadini.



È il 12 dicembre del 1957, Myra ha 13 anni, e a fianco a lei c'è Jerry Lee, che ne ha 22, e non c'è nessun altro.



Non dovrebbero essere lì.



Non dovrebbero essere lì per sposarsi perché Myra ha solo 13anni.



Non dovrebbero essere lì per sposarsi quel giorno perché Jerry Lee è ancora sposato con la sua seconda moglie, Jane.



E anche quando sposò Jane non avrebbe potuto farlo perché Jerry Lee non era ancora divorziato dalla sua prima moglie, Dorothy, che sposò quando lui ne aveva 14 e lei 17.



Non dovrebbero essere lì perché il padre di Myra, J.W.Brown – il suo bassista, ché fu proprio J.W. a portare per primo Jerry Lee su un palco insieme al suo pianoforte e alla sua voce, dopo che J.W.lasciò il suo lavoro alla Memphis Gas, Light and Water per un infortunio è decise di formare un gruppo, che per primo ad unirsi alla band chiamò proprio suo cugino carnale portandolo finalmente fuori da quelle chiese.



Quando seppe la notizia J.W. prese la sua pistola e uscì in cerca di suo cugino Jerry Lee, ovunque si trovasse, per ammazzarlo.



Jerry Lee era in quel momento alla SunRecords di Sam Phillips, allora Lois, la madre di Myra, sua moglie, avvisò Sam di far nascondere Jerry Lee perché, per quello cheaveva fatto, di cui nessuno era ancora a conoscenza, J.W. stava andando a cercarlo per ammazzarlo.



Sam raccomandò allora a Jerry Lee di scappare, di prendere un aereo e volare lontano da Memphis, e di non tornare per qualche giorno, che lo avrebbe avvisato di tutto e anche se poteva ritornare; e Sam impiegò quel tempo per convincere J.W. che ammazzare Jerry Lee per quello che aveva fatto non era la soluzione al problema.



Myra e Jerry Lee non dovevano essere lì, a Hernando, Mississippi, quel 12 dicembre del 1957 perché lui avrebbe continuato ad amare altre donne molto più giovani di lui e a sposarne altre quattro; perché si sarebbe fermato solo 55 anni più tardi, a 77 anni, di portare ragazze all'altare, ma mai di amarle.



MASSIMO RIDOLFI



Ph.: Myra and Jerry Lee