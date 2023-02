MUSICA / SBLANCO A SANREMO





I festival marcati Amadeus si contraddistinguono sempre per banalità e bruttezza delle canzoni, e anche quest'anno conferma le sue attitudini di direttore artistico.



Purtroppo non si canta più e la canzone è ridotta un po' ovunque a un grande karaoke, a un solo arrangiarsi con i computer; e ciò si evince chiaramente dal fatto che nessuno è più in grado di cantare dal vivo, né bene né male – se non funzionano gli auricolari, basta toglierli e cantare, se si è davvero in grado di farlo.



Ricordo ancora molto bene quando Renato Zero, molti anni fa al Palazzetto Dello Sport di Roseto degli Abruzzi, in una generale del suo L'imperfetto in Tour, bestemmiò sul palco perché il mixer non gli permetteva di cantare, e non di far finta di cantare: era il 26 settembre 1995.



Emerge nella nostra canzone oramai, causa l'avvento dominante dei talent show, un dilettantismo da parvenu, di androidi, di soli robot imitatori di cantanti.



E poi consiglierei a questi maschietti, invece di preoccuparsi a come fare per mascherarsi da femminucce – lo facevano già gli Stones sessant'anni fa ma, prima, si preoccupavano di fare il miglior blues d'oltreoceano –, di tornare a scuola, ma non di musica perché non ne hanno alcun talento; no no, di tornare proprio alle scuole elementari – di tornare a essere naturali, finalmente salvi da qualsiasi artificio, anche se così tanto in voga.



Per quanto riguarda SBlanco, ecco, questo individuo andrebbe prima sottoposto a un controllo antidroga, a un prelievo antidoping – è forse giunto il momento di instaurare anche per il Festival di Sanremo l'Ufficio Antidoping per i cantanti in gara, almeno per capire se questi so' solo fatti o sono proprio degli scemi senz'arte né parte; e poi, signore e signori, qui c'è un che di atletico, dove si gareggia senza esclusione di colpi, dove si scommette sul vincente, e la correttezza della competizione va preservata –, perché il suo parrebbe essere il tipico atteggiamento del cocainomane, e poi, a prescindere dall'esito del test, cacciato a calci in culo da tutti i palchi dell'Universo.



E poi, tornando a casa: ma perché Enrico Melozzi si agita sempre così tanto sul palco di Sanremo come se stesse dirigendo un concerto dei Clash – che non avrebbero, in verità, bisogno di alcuna direzione musicale, grazie a Dio –, quando invece sta solo dirigendo la ennesima, improbabile esibizione di Gianluca Grignani?



Ma chi lo raccomanda Gianluca Grignani? Chi lo manda?



E Amadeus, chi lo manda?



Per come fare per bene cantare la musica leggera, lasciate perdere Amadeus e i direttori d'orchestra: basta chiedere al Maestro Gianni Morandi: è a un passo da voi, ma ci vuol talento, sempre, immancabilmente.



Bisogna sapere bene quello che si è in grado di fare prima di prodursi in una qualsiasi esibizione di se stessi, fosse anche solo per mettersi a cantare le mie amatissime "canzonette".



Che Dio salvi le canzonette, da Amadeus, dagli arrangiamenti d'orchestra, dai cori infantili, e da quegli inutili violini!, santiddio...



MASSIMO RIDOLFI



Link Blanco al Festival di Sanremo 2023: https://youtube.com/watch?v=-ARTM-Aq2YI&si=EnSIkaIECMiOmarE