IL TALENTO DI UN MAESTRO TERAMANO PORTA DUE RAGAZZE TEDESCHE SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO DI UNA GARA NAZIONALE IN GERMANIA



La genialità italiana declinata alla teutonica. L’inventiva di un abruzzese e l’impegno di due ragazze tedesche. Il cuore e la passione di un teramano combinati che si muovono sulle gambe di due ragazze germaniche. È un mix straordinario, quello creato da Mattia Bella De Iovita, teramano docente di scuola superiore in Germania, che non ha abbandonato la sua passione per la danza, tanto che ha aperto anche una sua scuola, alla quale dedica i suoi pomeriggi. Un mix che ha portato due sue allieve, Katharina Fischer e Katherina Lindner, a vincere una delle più importanti competizioni nazionali tedesche, la Bergische Tanztage, una manifestazione conosciuta in tutto il Nord della Germania. Mattia Bella De Iovita ha curato tutta la preparazione delle due danzatrici, portandole fin sul gradino più alto del podio. Nella sua fucina di talenti, la Scuola di danza Robin Lynn della città di Recklinghausen, dove vive, Mattia ha creato un vero e proprio laboratorio, nel quale tramanda agli allievi tutti gli insegnamenti appresi nelle ore di studio vissute da ragazzo nelle scuole di danza teramane, al cospetto di grandi nomi della nostra storia coreutica. Un’arte, quella di Mattia, che si è fatta distillato di passione, che il Nostro ha infuso alle sue talentuose ragazze, portandole al trionfo.