"I FUORI POSTO" VI ASPETTANO A PINETO NELLA SETTIMANA DELLO SPORT PARALIMPICO

I FᑌOᖇƖ ᑭOᔕƬO proseguono la loro Marcia e sono Stra-Felici di comunicare che il Comune di Pineto ha inserito il loro Spettacolo sul Rispetto delle Diversità all'Interno della Settimana dello Sport Paralimpico e dell'Inclusione.

L'appuntamento con le Emozioni è per Martedì 28 Febbraio 2023, alle ore 21, alla Sala Polifunzionale, in Via Verdi, a Pineto.

Si racconteranno Tante Storie e anche tu potrai ritrovarci la Tua!