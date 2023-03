VIDEO / IL DIRITTO ALLA FELICITA' "ESCE" DALLO SCHERMO, DIVENTA OPERA TEATRALE... E VIENE A TERAMO

Sabato 15 aprile alle ore 20,30 approda al Teatro Comunale di Teramo lo spettacolo di prosa fuori-programma per la Riccitelli "Il diritto alla felicità", produzione di Lucia Macale per IMAGO Film con Teatrando Giocando e UAO Spettacoli. Si tratta della trasposizione teatrale del pluripremiato film, girato tra Civitella del Tronto e Teramo, che ha conquistato ben 44 riconoscimenti internazionali e ha visto sul set il famoso attore Remo Girone.

Come ci tiene a ricordare la presidente della società culturale Alessandra Striglioni Ne' Tori, "non può passare inosservato il fatto che le riprese originali siano state girate proprio sullo sfondo degli scenari teramani e Civitella".

La storia riproposta a teatro per la regia di Claudio Rossi Massimi con un cast di 8 attori, alcuni dei quali appartenenti già al precedente cinematografico, narra di Libero, venditore di libri usati, protagonista principale portato in scena da Pino Ammendola, e un ragazzo iraniano di nome Nadir. Il legame tra i due inizia grazie a uno scambio di libri che intreccia due generazioni e due culture diverse, cosicchè il fulcro della vicenda, che si snoda intorno alle riflessioni e al confronto reciproco sui volumi che vengono prestati di volta in volta, diventi il rapporto instaurato dai personaggi con i libri, i veri protagonisti. Lo scopo è quello di mettere in luce la vastità dei mondi in cui è possibile viaggiare semplicemente leggendo tra le righe, arrivando in conclusione a far sì che il ragazzo riceva in regalo l'unico libro che l'anziano signore non gli aveva mai prestato: La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

L'organizzatore dell'evento e consigliere della Riccitelli, Leandro Di Donato, sottolinea l'importanza di continuare a promuovere la lettura "e, infatti, non è un caso che la prima nazionale si sia tenuta a Roma proprio all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale". Una trama toccante per adulti e piccini che aiuta a riflettere su quanto sia fondamentale il ruolo della cultura nel mondo e quale dovrebbe esserne il peso nella società. Per questo motivo, il progetto vedrà parte dei proventi devoluti a Unicef. I biglietti, dal costo di 15 euro per platea e 10 per la galleria, sono accessibili a tutti e la prevendita è già attiva presso gli uffici della Riccitelli, aperti tutte le mattine dalle 9 alle 12:30 - sabato e festivi esclusi - oppure online su Ciao Tickets.

ASCOLTA LE INTERVISTE