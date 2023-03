LA RICCITELLI CONFERMA NAZZARENO CARUSI ALLA DIREZIONE ARTISTICA PER IL SETTORE MUSICA

Il Consiglio di Amministrazione della Riccitelli, nella seduta del 10 marzo, ha confermato Nazzareno Carusi alla Direzione Artistica, settore Musica, per il triennio 2022/2025.

Al Maestro Carusi, che ha tenuto a sottolineare il fortissimo legame di amore e di stima per la Riccitelli e per la città di Teramo, il ringraziamento del Consiglio per il lavoro svolto in questi due anni e gli auguri per nuovi e ancora più importanti obiettivi da raggiungere per questa Società e per la città che la rappresenta.