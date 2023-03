FAREKOLLETTIVO: SABATO FAREARTE PRESENTA IL "VIAGGIO NEI NUOVI LINGUAGGI GIOVANILI... CHE GLI ADULTI TENDONO A CONDANNARE"



Sabato 1 aprile alle ore 16:30 Farearte presenta, presso la sua sede in via lungofiume Vezzola, fareKollettivo un viaggio attraverso i nuovi linguaggi giovanili, linguaggi che spesso gli adulti tendono a condannare ma che in realtà rappresentano una rivoluzione linguistica con cui dobbiamo necessariamente fare i conti.

I quasi 20 anni di esperienza nella didattica musicale hanno permesso allo staff di farearte di restare costantemente connesso con il cambiamento. È stato proprio grazie a chi, frequentando i corsi di musica, si è sentito libero di esprimere i propri gusti generando così un'opportunità di apertura verso nuove esperienze musicali.

"La logica di chiusura nel determinare cos'è bello e cos'è brutto secondando canoni preconfezionati non ci appartiene" dice il presidente dell'associazione Nicoletta Dale, "Per noi il bello è rappresentato dal <<fatto bene>> tutto quello che è fatto bene è sicuramente bello e per fare bene bisogna conoscere e sviluppare capacità che passano necessariamente attraverso lo studio".

Farekolletivo è un esempio di libera espressione, un luogo d'incontro dove i linguaggi artistici creano connessioni, dando vita a percorsi formativi che offrono conoscenze trasversali.

Uno staff docenti composto da Rapper, DJ, Beatmakers, Cantanti, Musicisti e Songwriters sara alla guida di fareKolletivo un viaggio volto prevalentemente ma non esclusivamente alla conoscenza del movimento artistico-culturale Hip Hop, che proprio quest'anno festeggia 50 anni.

Un'esperienza formativa che toccherà elementi fondamentali come l'ascolto e la conoscenza della storia della musica moderna, l'acquisizione di competenze tecnico-pratiche e non ultimo lo sviluppo della creatività.

Ora non resta che partecipare all'evento per lasciarsi trasportare dalla musica e per scoprire i dettagli di questo nuovo entusiasmante progetto.