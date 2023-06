RUDY ZERBI POSTA LA SPIAGGIA DI TORTORETO E VA IN DIRETTA SU RADIO DEEJAY

È in diretta da Tortoreto su Radio Deejay, per il suo appuntamento del fine settimana, il popolarissimo Rudy Zerbi. Venuto in Abruzzo per un evento con le scuole, il conosciutissimo discografico nonché giudice di Amici ha deciso di trattenersi in vacanza per qualche giorno sulla nostra costa, alloggiando al camping Salinello, da dove sta co-conducendo la puntata di Rudy e Laura, il fortunato format di Radio Deejay, che lo vede impegnato con la collega Laura Antonini. Prima di andare in onda, Zerbi ha voluto tributare un omaggio alle nostre spiagge, pubblicando suo social una foto dell’alba tortoretana.