AL POLO AGRARIO DI TERAMO “ROZZIGWARTS”, EVENTO A TEMA HARRY POTTER PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA

Lezioni magiche, laboratori, giochi e quiz per maghi, streghe e babbani, stand gastronomici. È “Rozzigwarts”, evento a tema letterario in programma sabato e domenica prossimi, 10 e 11 giugno, al Polo Agrario del “Di Poppa-Rozzi” di Piano d’Accio, a Teramo. L’iniziativa, che si inserisce nella programmazione annuale della biblioteca scolastica, ha l’obiettivo di guidare i partecipanti in un affascinante viaggio alla scoperta del mondo di Harry Potter, il maghetto con gli occhiali amato da grandi e piccoli.

“L’evento”, spiega la dirigente scolastica Caterina Provvisiero”, “si configura come prosecuzione di un percorso, avviato negli anni precedenti, di sensibilizzazione culturale, promozione della lettura e rilancio di una biblioteca concepita come cuore della formazione personale e delle attività didattiche”.

“L’evento assume una rilevanza maggiore in virtù della particolarità dell’ultimo periodo vissuto che, limitando la socializzazione, gli incontri e la condivisione, ha privato gli studenti di tante occasioni di crescita personale e relazionale”, conclude la preside.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 351-9359081.