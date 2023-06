ECCO GLI EVENTI ESTIVI DEL COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

Da domani 11 giugno prenderanno il via gli appuntamenti estivi, con la rassegna “Alla ricerca delle fonti” presso la Riserva Naturale Regionale Castel Cerreto, evento promosso dal Consorzio Bim con la collaborazione della cooperativa Floema. In una cornice meravigliosa come la riserva naturale, si esibirà l’Ensemble di Clarinetti del conservatorio G. Braga di Teramo. Il 23, 24 e 25 Giugno saranno dedicati alla festa in onore di San Francesco Saverio e Madonna di Fatima, in Piazza IV novembre, con il concerto di Lagabrigante nella prima serata, il concerto di Roppoppò durante la seconda serata e l’esibizione nell’appuntamento finale, dei Montepulciano con la cover dei Negramaro. Tanta musica ma anche un area food per poter degustare tipicità e nella giornata di domenica 25 giugno si potrà passeggiare tra le bancarelle della mostra mercato “Chi cerca trova”. Il 16 luglio e il 1 Agosto, ritorna protagonista la Riserva naturale di Castel Cerreto, con una prima escursione sul sentiero del bosco e l’altra organizzata in notturna per ammirare le stelle. La serata del 23 luglio, in contrada Pilone, sarà dedicata allo spettacolo teatrale della compagnia amatoriale “I Sestini” con “Lu Piacione”, una commedia comico brillante. Riconfermato anche per l’estate 2023, nei giorni 4, 5 e 6 Agosto, l’incontro Internazionale di Folklore, un evento molto apprezzato dalla cittadinanza, arrivato alla sua 45esima edizione, organizzato dall’associazione Laccio D’Amore. A fine agosto, nelle giornate del 24 25 e 26, la piazza dell’ex mercato coperto ospiterà il Summer Festival organizzato dalla Proloco di Val Vomano. La stagione estiva a Penna Sant’Andrea si concluderà il 10 settembre con un’altra conferma, il raduno delle auto d’epoca in Piazza IV Novembre, promosso dal Club 500 Vomano, manifestazione che da sempre attira appassionati e curiosi.

Un estate ricca di eventi tra arte cultura e divertimento per intrattenere tutti i cittadini e creare nuove occasioni di incontro, commenta l’Assessore Ilenia Tullii. Ringrazio, a nome di tutta l’amministrazione comunale, gli enti e le associazioni che hanno organizzato o anche collaborato alla realizzazione degli eventi. Il comune, tramite la pubblicazione di un avviso, è riuscito a coinvolgere numerosi sponsor, che hanno permesso, grazie al loro contributo, di programmare un interessante cartellone eventi, conclude l’Assessore.

